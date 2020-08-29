Nevşehir'de 33 ayrı suç kaydı bulunan yan kesici yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de 33 ayrı suç kaydı bulunan yan kesici yakalandı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde semt pazarında yankesicilik yapan 2 kadın Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde semt pazarında yankesicilik yapan 2 kadın Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesinde semt pazarında pazarcılık yapan R.M. 2 kadının kendisinden alışveriş yaptıkları esnada 200 lirasını çaldıkları yönünde şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından eşkali belirlenen B.K. ve B.Y. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.K.'nın 14 ayrı suçtan kaydının olduğu B.Y.'nin ise 33 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenilirken B.Y.'nin Tokat adli makamlarınca dini inanç ve duygulan istismarı suretiyle dolandırıcılık suçundan, Haymana adli makamlarınca birden fazla kişiyle yağma suçundan 3 ayrı yakalama kararı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kadından B.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

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