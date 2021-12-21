Nevşehir'de enerji nakil kablolarını çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de jandarma, Gülşehir ilçesinde bağ ve bahçelerdeki enerji nakil kablolarını çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde, hafta sonu 4 ayrı bağ ve bahçeden enerji kabloları çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler yürüttükleri araştırma ve teknik takip sonucu isimleri belirtilmeyen iki şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, çalınan kablolar da ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı.