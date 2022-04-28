Nevşehir'de lise öğrencileri için moral konseri - Son Dakika
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Nevşehir'de lise öğrencileri için moral konseri

28.04.2022 12:10
Nevşehir'de lise öğrencileri için moral konseri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestrası, Gülşehir ilçesinde öğrenciler için sahneye çıktı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Orkestrası, Gülşehir ilçesinde öğrenciler için sahneye çıktı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava hazırlanan öğrencilere moral amacıyla konser etkinliği düzenlendi.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenlerinden oluşan orkestra, öğretim üyesi Doç. Dr. Anıl Çelik şefliğinde konser verdi.

Etkinliği, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Hacıbektaş Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, davetliler ve öğrenciler izledi.

Programın ardından Çelik'e, Polat tarafından teşekkür plaketi verildi.

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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Lisesi, Konser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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