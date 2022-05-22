Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

22.05.2022 12:25
Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen hemşire, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek isteyen hemşire, motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

M.İ'nin (24) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elif Yılmaz'a (47) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk annesi Yılmaz'ın Nevşehir Devlet Hastanesinde hemşire olduğu öğrenildi.

Sürücü M.İ, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Elif Yılmaz, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de motosikletin çarptığı hemşire hayatını kaybetti - Son Dakika
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