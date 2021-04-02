Nevşehir'de 'Otizm Farkındalık Günü' kutlandı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle yapılan etkinlikte mavi balonlar uçuruldu. Otizmin bir hastalık ya da eksiklik değil bir farklılık olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, otizmli çocuklara hediyeler dağıtarak birlikte vakit geçirdi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Kıratlıoğlu Mahallesi'nde bulunan ve otizmli çocukların yıl boyunca okuma- yazma, el sanatları, resim ve spor kursları aldığı merkezde düzenlenen etkinliğe Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran eşi Nejla Savran ile birlikte katıldı.

Burada eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleri ile bir aya gelen Başkan Savran ve eşi Nejla Savran, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak gün dolayısıyla birlikte pasta kesti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Müzik Eğitim Merkezi eğitmenlerinin sunduğu müzik dinletisi ile devam eden etkinlikte daha sonra Başkan Savran ve eşi Nejla Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Nafiz Dirikoç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, Özel İnsanlar Eğitim Merkezi Sorumlusu Zuhal Özdemir, kurs öğretmenleri, otizmli çocuklar ve aileleri birlikte mavi balon uçurarak günün anısına fidan dikimi gerçekleştirdi.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmanın toplum olarak hepimizin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olabilmeleri biz yetişkinlerin asli görevlerinden birisidir" dedi.

Otizmli çocuklarına yaşamlarını adayan ailelere teşekkür eden Savran, otizmli çocuklara destek olmak için bundan sonraki dönem de Nevşehir Belediyesi olarak eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Savran, "Her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan, büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitim onları toplumsal hayata kazandıracaktır. Bu nedenle Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'mizi sürekli olarak güçlendiriyoruz. Burada verilen eğitimlerle onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu etmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Dünya Otizm Farkındalık Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerin, otistik çocuklarımızın yaşamlarına katkı sağlamasını diliyor, çocuklarımızı en samimi duygularımla kucaklıyor, ailelerine ve onlar için fedakarlık gösteren eğitimcilerimize de içtenlikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR