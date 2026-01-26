Nevşehir'de Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor - Son Dakika
Nevşehir'de Ramazan Öncesi Denetimler Artıyor

26.01.2026 13:48
Nevşehir'de Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi market, fırın ve restoranlarda denetimleri artırdı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; kent genelinde market, fırın, kasap ve restoranlarda denetimlerini sıklaştırdı.

Gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatları karşılaştırılırken, fahiş fiyat uygulamaları da mercek altına alındı. Fırınlarda ekmeklerin gramajları tartılarak kontrol edilirken, kasap reyonlarındaki fiyatlar ile kasadaki fiyatların uyumu denetlendi. Restoranlarda ise girişte fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığı, masalarda QR kod uygulaması ile birlikte fiyat listesinin yer alıp almadığı ve servis ücreti alınıp alınmadığı kontrol edildi. Nevşehir Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmesi için bugün olduğu gibi her gün denetimlerimize devam ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da denetimlerimiz sürecek. Gıda, hijyen ve fiyat artışları kontrollerimiz altında olacaktır. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ALO 175 Tüketici Hattı'nı arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Biz de günlük olarak denetimlerimizi yapmaktayız" dedi.

Tüketici Şerife Baytın ise denetimlerin kendisini memnun ettiğini belirterek, "Ekmek almak için geldiğim sırada Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı. Ekmeklerin tartılarak gramajlarının kontrol edilmesi çok hoşuma gitti. Aniden yapılan bu denetim beni mutlu etti. Bu denetimlerin daha da sıklaştırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. İşletme sahibi İbrahim Alakoç da, "Ticaret İl Müdürlüğü'nün her hafta düzenli olarak yaptığı denetimlerden memnunuz. Ramazan ayı öncesi fiyat artışı olmayacağını düşünüyorum. Fiyatların sabit kalacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

