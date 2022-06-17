Sabahları statta buluşan kadınlar güne sporla başlıyor

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik olarak başlatılan sabah sporu etkinliği ilgi görüyor.

Hafta içi sabah 08.00-10.00 saatlerindeki spor etkinliğine katılmak isteyen kadınlardan kimisi bebek arabasıyla kimisi sporda kullanacağı malzemelerle Gazi Stadı'na geliyor.

Koşu pistinde ısınma yürüyüşüyle spora başlayan kadınlar daha sonra çim sahada kendileri için ayrılan alanda egzersiz yapıyor. Çocuklar da zaman zaman annelerine katılıyor.

Sabah sporuna katılan kadınlardan Şehriban Büşra Sayan, AA muhabirine, çocuğuyla sabah evden çıkıp spor için alana geldiğini, daha sonra da evdeki işlerinin başına döndüğünü söyledi.

Sporun hayatını olumlu etkilediğini belirten Sayan, "İlk geldiğimiz günden beri faydasını görmeye başladık. Hem biz hem de çocuklarımız için güzel oluyor." dedi.

Ayşe Ongun da temiz havada arkadaşlarıyla ortak aktivitede yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sporun ruhen ve bedenen daha sağlıklı ve huzurlu hissettirdiğini ifade eden Ongun, "Evde spor yapıyordum, yürüyüşe çıkıyordum ama eğitmen eşliğinde yapmak daha avantajlı. Sporda doğru ve yanlışları bilerek hareket etmek, sakatlanmadan daha verimli sonuç alabilmemizi sağlıyor." diye konuştu.

Emine Yılmaz da uzun süredir sabahları yürüyüş yaptığını ancak eğitmen eşliğinde başladıkları sabah sporu sayesinde bazı sağlık sorunlarından kurtulduğunu anlattı.

Sporun ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hocalarımız hareketlerin nasıl yapılacağını gösteriyor, memnunuz. Daha önce spor yapıyordum ama burası daha faydalı oldu, çoğu arkadaşlarımız ağrılarından kurtuldu. Benim de kolumda kas yırtılması vardı. İki haftadır düzenli olarak etkinliğe katılıyorum, yararını gördüm." ifadelerini kullandı.

Aerobik ve fitness eğitmeni Derya Dalkıran, her sabah onlarca kadınla spor yaparak güne başladıklarını, sağlıklı bir yaşam için yapılması gerekenleri katılımcılara anlattıklarını söyledi.

Toplumun genellikle hareketsiz bir yaşam sürdüğünü, orta yaşlardan itibaren de bunun yol açtığı olumsuzlukların görüldüğünü dile getiren Dalkıran, şunları kaydetti:

"Genelde çalışan bayanlar sabah işe gitmeden önce gelip bir saat spor yapıp gidiyor. Çalışmayan ve çocukları olan bayanlar da katılıyor. Aramızda yaşça büyük olanlar da var. Hep birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Önce yürüyüş yapılıyor, açma-germe egzersizleri yapıyoruz. Daha sonra aerobik ve step ile başlıyoruz, bitiş kısmında da pilates hareketleri yapıyoruz. Bayanlar ev işi yaptıkları için çok hareketli olduklarını düşünüyorlar ama buraya geldiklerinde aradaki farkı anlıyorlar. Çünkü evde yaptıkları işler belli. Buraya geldiklerinde bütün kas gruplarını çalıştırıyoruz. Sağlıklı yaşam ve zihinle beden arasındaki uyumu gördükleri için buraya katılımı aksatmamaya çalışıyorlar. Daha sağlıklı olduklarının farkındalar. Aktivitemiz önümüzdeki aylarda da devam edecek. Her gün aramıza yeni kadınlar katılıyor."