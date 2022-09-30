Nevşehir'de bir okuldaki Atatürk portresi ve İstiklal Marşı çerçevelerinin hurdacıya satılmasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de bir okuldaki Atatürk portresi ve İstiklal Marşı çerçevelerinin hurdacıya satılmasına soruşturma başlatıldı

30.09.2022 17:28

İYİ Parti Nevşehir Avanos İlçe Başkanı Gökçen Aker'in bir okuldaki Atatürk portresi ve İstiklal Marşı çerçevelerinin hurdacıya satıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Olay adli makamlara bildirilmiş olup müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme, soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Nevşehir'de sosyal medyada görüntüsü paylaşılan tabloları hurdacıya sattıkları öne sürülen Çardak köyündeki ilkokulun yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Çardak İlkokulu Müdürlüğünce, Atatürk portresi, Gençliğe Hitabe ve İstiklal Marşı tablolarının hurda olarak satıldığı yönündeki paylaşımların ardından inceleme başlatıldığı bildirildi.

"TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER"

Konuyla ilgili gerekli tutanakların tutulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahsi geçen okulumuzun kullanıma açılacak olan bölümündeki malzemeler boşaltılırken oluşan, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, tasvip etmediğimiz bazı görüntüler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır.

"KONU İVEDİLİKLE İNCELENECEK"

Konu hakkında güvenlik birimleri tarafından durum ve şahıslarla ilgili yerinde inceleme yapılmış olup olayla ilgili gerekli tutanaklar tutulmuştur. Ayrıca olay adli makamlara bildirilmiş olup müdürlüğümüz tarafından da ivedilikle inceleme, soruşturma başlatılmıştır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de bir okuldaki Atatürk portresi ve İstiklal Marşı çerçevelerinin hurdacıya satılmasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de bir okuldaki Atatürk portresi ve İstiklal Marşı çerçevelerinin hurdacıya satılmasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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