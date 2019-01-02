Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir
'in Avanos
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 38 ZZ 495 plakalı otomobil, Avanos- Kalaba
yolu Devebağırtan mevkisinde Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Fikret Özer ve beraberindeki Hatice Özer
olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cesetler, Nevşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.A. ile beraberindeki ismi henüz belirlenemeyen kişi de sağlık ekiplerince götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.