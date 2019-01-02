Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

30 dakika önce İlandır

Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Avanos ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 38 ZZ 495 plakalı otomobil, Avanos- Kalaba yolu Devebağırtan mevkisinde Fikret Özer yönetimindeki 55 DS 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fikret Özer ve beraberindeki Hatice Özer olay yerinde yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan cesetler, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü M.A. ile beraberindeki ismi henüz belirlenemeyen kişi de sağlık ekiplerince götürüldükleri Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:30 Kaynak: AA

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