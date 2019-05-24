Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı

8 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı, System.String[]
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 şüpheliye işlem yapılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından ise 3 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:20 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa
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