Nevşehir'de uyuşturucu taciri 3 kişi tutuklandı
8 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:20 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından uyuşturucuya geçit verilmiyor.
Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 6 şüpheliye işlem yapılırken uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından ise 3 şüpheli yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir
E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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