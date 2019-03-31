Son Dakika Haberleri: Nevşehir'in Acıgöl İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Nevşehir'in Acıgöl İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı.

Nevşehir'in Acıgöl İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ercan Ertaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ercan Ertaş bin 996, MHP adayı Fatih Özdoğan bin 327, Saadet Partisi adayı Hüseyin Özerkan 13 oy aldı.

Ertaş'ın özgeçmişi

1975 yılında Acıgöl'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Acıgöl'de yaptı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Fakültesi öğrencisidir. 1993-1994 yılları arasında Acıgöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında, 1994-1996 yılları arasında ise Acıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Genel Sekterlik görevinde bulundu. 1997 yılında SSK'nin açmış olduğu sınavı kazanarak SSK Nevşehir İl Müdürlüğüne memur olarak atandı ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak üzere buradaki görevinden 24 Ekim 2013 tarihinde istifa etti.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı olarak seçildi.

Ertaş, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:24 Kaynak: AA

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