Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı

06.02.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fidan, mesajında, ülkeyi derin bir yasa boğan "Asrın Felaketi"nin, milletin hafızasında silinmez izler bıraktığını belirtti.

Toplam 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği büyük afetin yalnızca şehirleri değil, acı dolu yürekleri de enkaz altında bıraktığını vurgulayan Fidan, mesajında şu ifadelere yer verdi.

"Aziz milletimiz, bu büyük felaketin ardından da asrın birlikteliğini güçlü bir şekilde ortaya koyarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunun en müstesna örneklerinden birini sergilemiştir. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin ilk anından itibaren tüm kurum ve imkanlarıyla sahada yer almış, milletimizin destek ve fedakarlıklarıyla yaraların sarılması süreci kararlılıkla yürütülmüştür. Depremden etkilenen bölgelerde hayatın yeniden normalleşmesi, şehirlerimizin daha güvenli, daha dirençli ve daha sağlam şekilde yeniden inşa edilerek ayağa kaldırılması amacıyla yürütülen çalışmalar, asrın inşası olarak nitelendirilen büyük bir seferberliğe dönüşmüştür. Kalıcı konutlardan altyapıya, sosyal hizmetlerden eğitim ve sağlığa kadar uzanan bu kapsamlı yeniden inşa hamlesi devlet-millet dayanışmasının güçlü bir tezahürü olmuştur. Devletimiz, milletimizden aldığı güçle her zaman ve her şartta, tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ali Fidan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
16:05
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:47:24. #7.11#
SON DAKİKA: Nevşehir Valisi Fidan'dan 6 Şubat depremlerinin 3. yılı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.