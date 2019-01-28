Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz Eskişehir'e Geliyor

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin sevilen gazetecileri Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz ile itibarsızlaştırılan gazetecilik mesleğini "Türkiye'de Gazeteci Olmak" konulu söyleşi ve imza günü ile tartışmaya açacak.

"Türkiye'de Gazeteci Olmak" Söyleşisi 2 Şubat 2019 Cumartesi Günü saat 14.00'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşecek. Mengü ve Saymaz'ın katılımı ile yapılacak olan imza günü ise 15.30'da Hamamyolu Sanat Köprüsü/Açık Hava Kütüphanesi'nde düzenlenecek.