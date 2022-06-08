NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Seramik ve Cam Bölümü sonuncu sınıf öğrencileri eğitim sezonu boyunca ortaya çıkardıkları eserleri, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › NEVÜ öğrencileri eserlerini sergiledi - Son Dakika

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