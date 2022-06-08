NEVÜ öğrencileri eserlerini sergiledi - Son Dakika
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NEVÜ öğrencileri eserlerini sergiledi

08.06.2022 14:52
NEVÜ öğrencileri eserlerini sergiledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan sergi ziyarete açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan sergi ziyarete açıldı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Seramik ve Cam Bölümü sonuncu sınıf öğrencileri eğitim sezonu boyunca ortaya çıkardıkları eserleri, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Açılış töreninde konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, öğrencilerin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların gururunu yaşadıklarını belirterek, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Diğer katılımcılarla açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezen Aktekin, öğrencilerden eserlerle ilgili bilgi aldı.

Sergi, 12 Haziran'a kadar gezilebilecek.

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Kaynak: AA

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