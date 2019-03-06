Son Dakika Haberleri: Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan Vefa Ziyareti

Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan Vefa Ziyareti

38 dakika önce

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 95. yılı nedeniyle, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç'a kutlama ziyaretinde bulundu.

Nevvar Salih İşgören Vakfı'ndan Vefa Ziyareti, System.String[]
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 95. yılı nedeniyle, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç'a kutlama ziyaretinde bulundu.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti adına Vakıf Genel Sekreteri Mahir Dinç'i ağırladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 95. yılı nedeniyle gerçekleşen ziyarette Dinç, eğitimden sağlığa, yaşlı bakımından akademik ve bilimsel araştırma merkezlerine, burslardan eğitim desteklerine kadar pek çok alanda eserleri ve faaliyetleriyle tanınan hayırseverler Nevvar ve Salih İşgören'in isimlerini yaşatma gayretiyle çalıştıklarını söyledi.

Vakıflar camiasının, hayırsever emanetinin yarınlara taşındığı önemli kurumlardan oluştuğunu belirten Mahir Dinç, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç nezdinde, vakıf alanında hizmet veren tüm emekçilere başarılı çalışma dönemleri diledi.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç da, ziyareti nedeniyle Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevellisi temsilcisi Mahir Dinç'e teşekkür ederek, "Kadim medeniyetimizin emaneti vakıflarımızı, bugünden yarına yaşatma sorumluluğumuzu sürdürüyoruz. Tarihi yapılarımızın yaşatılması, eğitim ve muhtaç destekleri, faaliyetlerimizin merkezi, ülkemizin köklü ve önemli kurumu Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

İzmir, Salih İşgören, Güncel
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