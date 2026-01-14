New York Başsavcısı'ndan Betar US'e Sivil Haklar Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

New York Başsavcısı'ndan Betar US'e Sivil Haklar Uyarısı

14.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Letitia James, Betar US'in Filistin yanlısı kişilere yönelik jurnalcilik faaliyetlerini durdurdu.

NEW ABD'nin New York Başsavcısı Letitia James, Filistin'e destek veren öğrenciler ve kişilere karşı jurnalcilik yapan siyonist organizasyon Betar US'in New York sivil haklar yasasını ihlal ettiğini belirterek organizasyonun, söz konusu faaliyetlerini sonlandırması konusunda anlaşıldığını bildirdi.

New York Başsavcısı James, ABD'de Filistin'e destek veren, protestolar ve destek gösterilerine katılan öğrencilerin isimlerini hükümete bildiren organizasyon Betar US ile varılan anlaşmayı duyurdu.

Siyonist organizasyonun New York sivil haklar yasasını ihlal ettiğini belirten James, varılan anlaşma kapsamında Betar'ın "şiddeti kışkırtması, fiziksel saldırıda bulunması, tehdit etmesi ve protestocuları taciz etmesi" gibi eylemlerinin yasaklandığını kaydetti.

James ayrıca, organizasyonun başsavcılığa 3 yılda bir uyum raporu sunmasının zorunlu tutulduğunu ve Betar'ın anlaşmaya uymaması halinde 50 bin dolarlık cezayla karşı karşıya kalacağını bildirerek "New York, özgür ifadeyi susturmak için korku, şiddet ve sindirmeyi kullanan ve insanları hedef alan organizasyonlara müsamaha göstermeyecektir." ifadesini kullandı.

"Betar US"

İnternet sitesinde kendisini Ze'ev Jabotinsky'nin 1923'te kurduğu revizyonist siyonizmin "Kuzey Amerika kolu" olarak tanımlayan organizasyon, ABD'deki en aktif siyonist örgüt olduğunu öne sürüyor.

Sitede Betar'ın dünya genelindeki işleri yürüten ana merkezinin, Tel Aviv'de bulunan "Bet Jabotinsky" adlı merkezde yer aldığı, organizasyonun aynı zamanda ABD, Avrupa ve İngiltere'de de ofislerinin olduğu belirtiliyor.

Daha önce birçok kez ABD'de Filistin'e destek veren, protestolar ve destek gösterilerine katılan öğrencilerin isimlerini hükümete bildirdiğini kabul eden organizasyon, Filistin destekçisi ve antisiyonist olarak tanımladığı kişilerin de bilgilerini ifşa ediyor.

Organizasyon, siyonizm karşıtı Yahudilerin listelendiği belgeye her geçen gün yeni isimlerin eklendiğini; ABD, Kanada, Latin Amerika, Fransa ve İngiltere'den Yahudilerin adlarının da yer aldığını belirtti.

Bu kişilerin isimlerini ülkeye girişlerinin yasaklanması için İsrail hükümetine verdiğini teyit eden organizasyon fotoğraflarını, nerede çalıştıklarını ve faaliyetlerini sosyal medyada detaylı şekilde paylaşıyor.

Kaynak: AA

Filistin, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel New York Başsavcısı'ndan Betar US'e Sivil Haklar Uyarısı - Son Dakika

Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:58:17. #7.11#
SON DAKİKA: New York Başsavcısı'ndan Betar US'e Sivil Haklar Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.