New York Borsası Düşüşle Kapatıldı
Ekonomi

New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

15.01.2026 01:16
Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri düşüş gösterdi. Yatırımcılarda belirsizlik hâkim.

NEW New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 49.149,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalışla 6.926,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1 kayıpla 23.471,75 puana indi.

Yatırımcılar makroekonomik veriler ile şirket bilançolarını değerlendirirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel seyrederken, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Ülkede perakende satışların tutarı, geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 735,9 milyar dolar oldu ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de cari işlemler açığı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 9,2 azalarak 226,4 milyar dolara geriledi.

Ülkede ikinci el konut satışları ise geçen yıl aralıkta yüzde 5,1 yükseldi.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Wells Fargo'nun net karı geçen yılın dördüncü çeyreğinde artarken, Citigroup'un net karı geriledi. Üç bankanın da karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, yalnızca Bank of America gelir tahminlerini aştı.

Citigroup'un hisseleri yüzde 3,3, Bank of America'nın hisseleri yüzde 3,8 ve Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 4,6 değer kaybetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson, enflasyon yavaşlar ve iş gücü piyasası istikrar kazanırsa, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında bazı mütevazı ayarlamaların yapılmasının uygun olacağını belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının zayıflama belirtileri gösterdiğini, enflasyon da hala yüksek olduğunu ancak doğru yönde ilerlediğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyon sorununun henüz çözülmediğini vurguladı.

Kaynak: AA

