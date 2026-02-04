New York Borsası Teknoloji Hisseleri ile Düştü - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Teknoloji Hisseleri ile Düştü

04.02.2026 09:07
New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde düşüş yaşanırken, yapay zeka endişeleri artıyor.

New York borsası, teknoloji hisseleri öncülüğünde günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,34 azalarak 49.240,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 azalışla 6.917,79 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kayıpla 23.255,19 puana indi.

Yapay zeka kaynaklı risklere ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Analistler, Claude sohbet robotunun geliştiricisi Anthropic'in hukuk, finansal analiz ve satış alanlarındaki görevleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracını duyurması sonrası bazı şirketlerin işlerinin olumsuz etkilenebileceğine yönelik endişelerin arttığını belirtti.

Bu gelişmelerle yazılım şirketlerinden Salesforce'un hisseleri yüzde 6,8, Adobe'nin hisseleri yüzde 7,3, Synopsys'in hisseleri yüzde 8,5 ve Intuit'in hisseleri yüzde 10,9 geriledi.

Yarı iletken şirketlerinin hisselerindeki düşüş de öne çıkarken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 3,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.

Şirket bilançoları da yatırımcıların odağında yer alırken, Palantir Technologies'in beklentileri aşan finansal sonuçlarının ardından hisseleri yüzde 6,8 yükseldi.

Yapay zekaya yönelik talebin artmasıyla satış ve karını artıran otomatik test ekipmanları üreticisi Teradyne'in hisseleri de yüzde 13,4 değer kazandı.

PepsiCo hisseleri, finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve Lay's ile Doritos gibi ürünlerde fiyat indirimine gidileceğinin açıklanmasının ardından yüzde 4,9 yükseldi.

İlaç sektöründe Merck, gelir ve karının beklentileri aşmasıyla yaklaşık yüzde 2,2 değer kazanırken, Pfizer hisseleri ise finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 3,3 düşüş kaydetti.

Finansal teknoloji şirketi PayPal'ın hisseleri, 2026 yılına ilişkin kar tahmininin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 20,3 geriledi.

Makroekonomik cephede ise federal hükümetin kısmi kapanması veri takvimini aksattı ve yayımlanması planlanan JOLTS açık iş sayısı verileri açıklanamadı.

Ancak kapanma, ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisinin de bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bunu imzalamasıyla sona erdi.

Para politikası tarafında da ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin iş gücü piyasasını desteklediğini, bundan sonraki hedefin ise enflasyonu Bankanın hedefine geri indirmek olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

