Son Dakika Haberleri: New York borsası yükselişle açıldı
Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

1 saat önce

New York borsası güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı, System.String[]

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 27.079,20 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 kazançla 3.003,37 puan, Nasdaq endeksi yüzde 0,62 değer kazancıyla 8.174,74 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de eylül sanayi üretimi yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, şirketlerin bilançolarının iyi gelmesinin ve Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere, yeniden düzenlenmiş Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmasının piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti.

Avrupa Birliği, Dow Jones, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:43 Kaynak: AA
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AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı
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