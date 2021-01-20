New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,38 artışla 30.930,52 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artarak 3.798,56 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,53 yükselişle 13.197,18 puana çıktı.

Yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseliş kaydetti.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik daha fazla destek beklentisi etkili oldu.

Piyasalardaki destek paketi beklentisi, ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşma ile artış gösterdi.

Kentlerde ve kırsalda yaşayan işçilerin ihtiyaçları ile rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını vurgulayan Yellen, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının sinyalini verdi.

Yellen, salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde daha uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu, Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağına inandığını ifade etti.

Öte yandan, ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America'nın 2020 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bilançoları açıklandı. Goldman Sachs'ın 2020 yılının dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artarak 4,5 milyar dolar olurken, Bank of America'nın aynı dönemdeki net karı yüzde 21,4 azalışla 5,5 milyar dolara geriledi.