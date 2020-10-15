New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü - Son Dakika

New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü

15.10.2020 16:45
New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş kaydetti.

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 6,5 puan azalışla 10,5'e geriledi.

Piyasa beklentisinin üzerinde düşüş kaydeden verinin, ekimde 15 değerini alması tahmin ediliyordu.

Endeks, eylülde hızlı bir yükseliş kaydederek 17'ye yükselmişti.

Yeni sipariş endeksi, ekimde 5,2 puan artarak 12,3 değerine, sevkiyat endeksi de 3,7 puanlık artışla 17,8'e çıktı. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 40,3'ten 32,8'e düştü.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi New York Fed imalat endeksi ekimde beklenenden fazla düştü - Son Dakika Ekonomi

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