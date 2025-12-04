New York'ta Metroda Ateşe Verilen Yolcu - Son Dakika
New York'ta Metroda Ateşe Verilen Yolcu

New York\'ta Metroda Ateşe Verilen Yolcu
04.12.2025 00:37
56 yaşındaki bir yolcu, New York'ta metroda uyurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.

ABD'nin New York kentinde, metroda seyahat eden 56 yasındaki bir kişinin uyurken ateşe verildiği belirtildi.

New York Polis Departmanı (NYPD) olay hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, olayın 1 Aralık'ta sabaha karşı saat 03.05 civarında 3 numaralı metro hattında meydana geldiği belirtildi.

PANTOLONU ATEŞE VERDİ

Kimliği belirsiz bir kişinin, Penn Metro İstasyonu'ndan trene binerek o esnada uyur halde seyahat eden 56 yaşındaki bir yolcunun pantolonunu ateşe verdiği aktarıldı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Fail daha sonra vagondan inerek yaya olarak kaçarken, kurbanın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. NYPD, sosyal medya hesabı üzerinden video yayınlayarak vatandaşlardan şüphelinin bulunması için yardım istedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel New York'ta Metroda Ateşe Verilen Yolcu - Son Dakika

SON DAKİKA: New York'ta Metroda Ateşe Verilen Yolcu - Son Dakika
