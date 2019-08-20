Son Dakika Haberleri: New York'ta Polisler Neden İntihar Ediyor?
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New York'ta Polisler Neden İntihar Ediyor?

12 dakika önce

Amerika'nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü'nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu.

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Amerika'nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü'nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu. Ayrıntıları Aslı Pelit aktarıyor
Emniyet Müdürlüğü, New York, Polis, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01 
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