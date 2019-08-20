New York'ta Polisler Neden İntihar Ediyor?
12 dakika önce
Amerika'nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü'nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu.
Amerika'nın en büyük polis teşkilatı olan New York Emniyet Müdürlüğü
'nde (NYPD) görevli polisler arasında artan intihar olayları kentte tartışmalara neden oldu. Ayrıntıları Aslı Pelit
aktarıyor
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01
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