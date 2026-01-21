New York\'ta Trump Protestosu

NEW YORK, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde sokaklara çıkan eylemciler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son dönemde izlediği politikaları protesto etti. Göstericilerin taşıdığı dövizlerde, "Grönland Grönlandlılarındır", "Latin Amerika'dan elini çek, savaşa hayır" gibi ifadeler yer aldı.
