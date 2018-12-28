Son Dakika Haberleri: New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı

New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı

10 dakika önce

NEW New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

New Yorkluları Korkutan Mavi Işık Trafo Patlaması Çıktı, System.String[]
NEW New York semalarını akşam saatlerinde kaplayan ve çevre sakinlerinde paniğe yol açan mavi ışığın bir trafo patlaması sonucu olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin en büyük kentlerinden New York semalarında akşam saatlerinde sıra dışı bir mavi ışık belirdi.

Sosyal medya kullanıcıları Manhattan, Queens ve Astoria bölgelerinden net şekilde görülen ışığın görsellerini paylaşırken, kaynağı bilinmeyen ışık kent sakinlerinde paniğe yol açtı.

Aynı saatlerde Queens'de elektrik kesintisi de yaşandı.

New York Polis Departmanından yapılan açıklamada, ışığın, elektrik dağıtıcısı Con Edison'ın Queens'deki tesisindeki bir trafoda meydana gelen patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Patlama sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı da kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:27 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Güncel
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