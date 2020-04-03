Neymar'dan corona virüsü bağışı! UNICEF...

Spor Arena Dış Haberler | Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain forması giyen Neymar, corona virüsü salgını kapsamında 750 bin sterlin bağışladı.



28 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 6 milyon 176 bin TL'ye denk gelen bağışını, corona virüsü salgını sebebiyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin yararına kullanmasını için UNICEF'e gönderdi.



Son olarak efsane İngiliz futbolcu ve şu an yorumculuk yapan Garry Lineker, 300 bin sterlin bağışta bulunmuştu.



