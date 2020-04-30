Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor - Son Dakika

Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor

13 dakika önce

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, Mersin'de özel bir hastanede ameliyat olmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü...

Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Korona virüsü tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan ve gönüllerde taht kuran Burhan Kılıçkını, Mersin'de özel bir hastanede ameliyat olmasının ardından maddi olarak zor duruma düştüğünü belirterek, devletten yardım istedi.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekiplerine siparişlerini veren 77 yaşındaki Burhan Kılıçkını'nın nazik bir şekilde "Bir kilo pırasa, yarım kilo taze fasulye, poğaça alır mısın" diye sorması ve "Peynirli veya zeytinli fark etmiyor, 4 tane alsan yeter" diyerek mütevazi bir tavırla isteklerini sıralaması, sosyal medyada büyük ilgi çekmiş ve bir anda Türkiye gündemine oturmuştu. Ordu'da yalnız yaşayan şeker hastası Burhan amca, daha sonra ayağında çıkan yara nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi kaldırılmış, ardından kızı Deniz Öztaş (33) ile damadı Şehmuz Öztaş (43) tarafından hastaneden alınarak yaşadıkları Mersin'e getirilmişti.


Dört damarı tıkalı olan Burhan amca, ameliyat edildi


Şeker hastalığı nedeniyle bacağındaki 4 damarı yüzde 100 tıkalı olan Burhan amca, VM Medical Park Mersin Hastanesinde bypass ameliyatı olmuş, ayağındaki yaranın da tedavisine başlanmıştı. 15 gün hastanede yattıktan sonra kızının merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki evine yerleşen Kılıçkını, tedavi süreci devam ederken, gazetecilere konuştu.


Her gün hastaneye giderek oksijen alan Burhan amca, tedavisi yarım kaldığını, daha sonra devam edeceklerini söyledi. Doktorların kendisiyle çok iyi ilgilendiklerini belirten Kılıçkını, "Mola vermemiz gerekti. 10-15 gün sonra tekrar aynı hastaneye gideceğim. Şeker hastalığım nedeniyle 4 damarım tıkandığı için ameliyat oldum. O damarların açılması için tedavi görüyorum. Hastaneye gidiyorum, pansuman yapıyorlar. Ayrıca sol ayağımın topuğunda biraz çürüme var, ona da plastik tedavi yapacaklar. Onun da süresi varmış. Acı çekmeden inşallah o plastik tedaviyi yaparız" dedi.


"Topuğumdaki çürümenin plastik tedavisi için tekrar hastaneye yatacağım"


Tedavi sürecinin çok zor olduğunu ve acı çektiğini vurgulayan Burhan amca, "Acıyı, yarayı taşıyan kişi biliyor. Sağ olsunlar, inşallah acı çekmezsin diyorlar ama hasta olan insanın acısı gitmiyor, acısı içinde kalıyor. Şimdi plastik tedavi için gün verecekler ve tekrar hastaneye yatacağım. Şu anda bekliyoruz" diye konuştu.


"Devlet babamızdan maddi ve manevi yardım bekliyorum. İhtiyacım var"


Korona virüs salgını nedeniyle devlet hastanelerine hasta kabul edilmediğini dile getiren Burhan amca, "Özel hastanelere de güç yetmiyor. Gücümüz de yok. Bir tek kızım, pırlanta gibi bir damadım, üç torunum var; başka hiç kimsem yok. Ordu'da yaşıyordum. 77 yaşında olduğum için sağ olsunlar devlet memurları güzel, sıcak ilgi gösterdiler. Allah herkesten razı olsun. Devlet babamızdan maddi ve manevi yardım bekliyorum. İhtiyacım var, mağdur durumdayım. Damadım bir türlü iş bulamadı. İş yok, güç yok, piyasa kapalı. Çarşıya çıkamıyorsun, para, iş olmayınca markete gidip alışveriş de yapamıyorsun. Kiralar da çok yüksek, gücümüz yetmiyor. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Tutunacak bir dalımız da yok. Yine de Allah devletimize, devlet başkanlarımıza, yöneticilerimize zarar, ziyan vermesin. Devletimiz, yardımlarını esirgemesin inşallah" ifadelerini kullandı.


"Demek çok sevilmiş bir insanım ki, hala kapımı çalanlar oluyor"


Burhan amca, Ordu'da görevlilerin kendisiyle ilgilenmelerinden duyduğu mutluluğu da bir kez daha ifade ederek, "Duyuyorum, halen gelip gidiyorlarmış. Ne güzel bir şeymiş. Demek çok sevilmiş bir insanım ki, hala kapımı çalanlar oluyor. Ordu'da yalnız yaşıyordum, kızıma ve damadıma sığındım. Damadımın da maddi gücü yok. Ordu'dayken çok güzel ilgileniyorlardı, gelip hatırımı soruyor, 'Bir ihtiyacın var mı' diye soruyorlardı. İhtiyacımız var tabi ki, sevgiye, şefkate ihtiyacımız var aynı zamanda. Ama sıkıntıdan kurtulmak için de devletimizden yardım bekliyoruz. Bu yardımı esirgemeyeceklerini tahmin ediyorum" dedi. - MERSİN

Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Mersin, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:19 Kaynak: İHA


Son Dakika

Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti "Şinanari" şarkısıyla şöhreti yakalamıştı! Şimdi görenler tanıyamıyor Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Pınar Altuğ, eşiyle ilgili seviyesiz yorum yapan takipçisinin fotoğraflarını paylaşarak yanıt verdi: Ne desem bilemedim! Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili çarpıcı itiraf: İlişkilerimin çoğunda aldatıldım Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Oyuncu Gamze Aksu, ablasının doğum günü partisinde eniştesi tarafından darp edildi
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti         
11:22
İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu İtalya Serie A'nın koronavirüs nedeniyle toplam zararı 6 milyar TL'yi buldu         
11:06
Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim         
11:04
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı         
11:03
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı         
10:56
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı         
10:51
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar         
10:43
Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım Hastaneden 9 günde taburcu olan koronavirüs hastası: Koku alınca sevinçten çığlık attım         
10:42
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor         
10:39
Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı Dağdan düşen kaya parçası 4 köye giden yolu kapattı         
10:39
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti         
10:36
Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? Bilim insanları kanıtladı Güzellik uykusu efsanesi gerçek mi? Bilim insanları kanıtladı         
10:30
Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti         
10:20
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı         
10:19
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor         
10:16
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi         
10:08
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında         
10:06
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü         
10:02
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi         
10:02
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı         
09:41
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor         
09:39
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı         
09:36
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor         
09:27
Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük         
09:24
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL         
09:22
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak         
09:04
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı         
08:47
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak         
08:27
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak 30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak         
08:24
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler         
08:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 11:33:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nezaketiyle gönüllerde taht kuran Burhan amca, devletten yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]