Niğde Belediye Başkanı Özdemir İlköğretim Haftasını kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlköğretim Haftası ve 2019-2020 yılı eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.



Var olan güzelliklerin ve değerlerimizin varlığının sürdürülebilmesi, çevresine ve insanlığa faydalı bireylerin varlığı ile mümkündür, diyen Belediye Başkanı Özdemir; "Yeryüzünde geçmişi geleceğe taşıyan tek varlık insandır, insanı da geleceğe hazırlayan emin adımlarla ilerlemesini sağlayan gereksinim ise eğitimdir. Eğitim doğumla başlar, türlü şekiller altında ölünceye kadar devam eder ve bir insanın eğitiminin asıl geliştiği, şekillendiği yer okullardır. Bu bağlamda hanelerimizin neşesi evlatlarımızı hayata hazırlarken eğitimleri için gönderdiğimiz okullarımızın 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı açılışını, öğrencilerimizin ve desteklerini her zaman hissettiğimiz öğretmenlerimizin, başlayan eğitim öğretim haftasını kutluyor, ailelerimiz, çocuklarımız ve eğitimcilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. - NİĞDE