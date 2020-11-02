Niğde Belediyesi eski Emniyet Müdürlüğü binasında hizmet veriyor - Son Dakika

Niğde Belediyesi, hizmet binasındaki tadilat nedeniyle eski Emniyet Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye binasında tadilat başladığını ve çalışmaların yaklaşık 8 ay süreceğini söyledi.

Belediye binasını Niğde'ye yakışır bir şekilde düzenleyeceklerini belirten Özdemir, "Bu tadilatın sonunda belediye binamızı, hem şehrimize hem önündeki Ömer Halisdemir Meydanı'na yakışır şekilde yapacağız. Arkasındaki hükümet binası inşaatının bitmesiyle de şehre çok farklı bir çehre kazandıracak. İnsanlarımızın hak ettiği hizmeti alacakları, personelimizin de güzelce çalışacakları bir belediye binasına dönüştüreceğiz. Yaklaşık 8 ay sürecek tadilat süresinde de eski Emniyet Müdürlüğü binasında vatandaşlarımızı mağdur etmeden hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Özdemir, İzmir'deki depremzedelere ulaştırmak üzere belediye olarak yardım kampanyası başlattıklarını, destek olmak isteyen vatandaşların yardımlarını Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki görevlilere teslim edebileceklerini sözlerine ekledi.