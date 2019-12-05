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Niğde Belediyesi Kışa Hazır

6 saat önce

Kış aylarının gelmesi ve yağışların başlaması nedeniyle Niğde Belediyesi kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.

Niğde Belediyesi Kışa Hazır, System.String[]

Kış aylarının gelmesi ve yağışların başlaması nedeniyle Niğde Belediyesi kar, donma ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri aldı.


Olumsuz kış şartlarından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için tüm hazırlıkları tamamlayan belediye ekipleri, yağışla birlikte mücadeleye başlayacak. Yapılan hazırlıklar kapsamında, çok sayıda ekip ve ekipman ile gece gündüz mesai yaparak kış mevsiminin sorunsuz atlatılması amaçlanıyor.


Ulaşımın ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine karşı kar küreme araçları, grayder, traktör, kepçeler, tuzlama araçlarını hazır bekleten Niğde Belediyesi hazırlıklarını tamamlayarak bir dizi önlem aldı.


Etkili bir çalışma gerçekleştirerek kış sınavını başarılı bir şekilde geçirmeyi planladıklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Belediye olarak tüm ekip ve ekipmanlarımızla kış aylarında oluşacak olumsuz hava muhalefetine karşı mücadele için hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz vatandaşımızın kış mevsiminde herhangi bir sorun yaşamaması için vardiyalı şekilde çalışıp halkımızın hizmetinde olacak. İnşallah bu kışı da sorunsuz bir şekilde geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.


Sürücüleri de uyaran Belediye Başkanı Özdemir; "Sürücülerimiz araçlarının kış bakımını yaptırıp, kış lastiklerini taktırsın ve mutlaka araçlarında zincir bulundursunlar. Tedbiri elden bırakmasınlar" dedi. - NİĞDE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:44 Kaynak: İHA
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