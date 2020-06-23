Niğde Belediyesinden mahalle temizliği - Son Dakika

Niğde Belediyesinden mahalle temizliği

Niğde Belediyesi, her gün bir mahallede genel temizlik çalışması yapıyor.

Niğde Belediyesi, her gün bir mahallede genel temizlik çalışması yapıyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rutin temizlik işlerini sürdürürken oluşturulan toplu temizlik ekipleri de sırayla her gün bir mahalleyi temizliyor.

Şehri daha yaşanabilir kılmak ve tertemiz bir Niğde oluşturmak için kurulan toplu temizlik ekibi, Şah Süleyman, Şahinali, İnönü, İlhanlı, Kale, Çayır, Yenice ve Dere mahallelerinde temizlik çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halkın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattıkları temizlik seferberliğinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Ekiplerimiz, mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Süpürge araçlarımız, sokakları ve caddeleri dip bucak süpürdü. Park ve bahçeler ile otlak alanların temizliği de yapıldı. Halkımızın sağlığı ve geleceği için çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:07 Kaynak: AA

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