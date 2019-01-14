Son Dakika Haberleri: Niğde Belediyesinden Sıcak Çorba İkramı

Niğde Belediyesinden Sıcak Çorba İkramı

7 dakika önce

Niğde Belediyesi, iş başvurusu için İŞKUR'a gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

Niğde Belediyesinden Sıcak Çorba İkramı, System.String[]
Niğde Belediyesi, iş başvurusu için İŞKUR'a gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, toplum yararına program kapsamında başvuru için İŞKUR'a gelen vatandaşlara kurum önünde sıcak çorba ikramında bulundu.

Vatandaşlar, ikramlardan dolayı Belediye Başkanı Rifat Özkan'a teşekkür etti.

İkramın başvuru süresince devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:29 Kaynak: AA

İŞKUR, Niğde Belediyesi, Güncel
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