Niğde Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Çorba İkramı - Son Dakika

Niğde Belediyesi, üniversite öğrencilerine final haftası boyunca çorba ikramı gerçekleştirecek.



Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sabiha Şahenk Kütüphanesi önünde final dönemi boyunca ders çalışacak öğrencilere yapılacak çorba ikram programını başlatan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e Üniversite Rektörü Muhsin Kar eşlik etti.



Öğrencilere final sınavlarında ve ömür boyu başarılar dileyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sınava girecek öğrencilerin içini ısıtmak ve onlara sınavlarında destek olmak istediklerini belirterek sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirtti. - NİĞDE