Son Dakika Haberleri: Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi
Son Dakika Güncel Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi - Son Dakika

Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi

7 saat önce

Niğde'de 37 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.

Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi, System.String[]

Niğde'de 37 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.


Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde Emniyet Müdürü Salım Cebeloğlu, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve Kıbrıs gazileri katıldı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin şanlı tarihin kahramanlıklarla dolu sayfalarından birisi olan Kıbrıs Barış harekatının canlı tanıkları olduğunu söyledi. Şimşek şunları dedi:


"Bilindiği üzere bundan yaklaşık 45 yıl önce yavru vatanımız Kıbrıs'ta soydaşlarımız, büyük bir saldırı, zulme ve haksızlığa maruz kalmışlardı. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Fakat Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatında da büyük bir zafere imza atarak; soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. İşte bugün burada bu zaferde büyük bir payı olan, canı pahasına yavru vatanımızın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarının birer nişanesi olarak bu madalyaları takdim ediyorum".


Konuşmanın ardından Vali Şimşek tarafından 37 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi. - NİĞDE

Yılmaz Şimşek, Kıbrıs, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Interpol'e sordu: Aranıyor muyum?
KKTC Başbakanı Ersin Tatar şüpheye düştü, Interpol'e sordu: Aranıyor muyum? U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 37 Kıbrıs Gazisine madalya verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]