Niğde'de lastikçi dükkanında 8 ton kaçak akaryakıt bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulukışla- Ereğli kara yolunda, lastikçi dükkanına operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, varillerde 1,5 ton, bir tankerde de 6,5 ton akaryakıt, yakıt ikmalinde kullanılan 2 santrifüj pompa ele geçirildi.
Olayla 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:53 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika