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Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı

7 saat önce

Niğde'de, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.

Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı, System.String[]

Niğde'de, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.


Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen Kur-an Kursu öğreticisi M.B'yi Niğde'de yaptığı çalışmayla yakaladı.


Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen M.B, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. - NİĞDE

Nevşehir, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
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