Niğde'de aranan FETÖ üyesi yakalandı
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Niğde'de, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Niğde'de, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan zanlı, yakalandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen Kur-an Kursu öğreticisi M.B'yi Niğde'de yaptığı çalışmayla yakaladı.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen M.B, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. - NİĞDE
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