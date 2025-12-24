Niğde'de "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'nda yapılan toplantya Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Çelik uyuşturucu ile mücadele ve yasadışı bahis, sanal kumar faaliyetlerine karşı kararlılıkla yürütülen çalışmaların önemine dikkat özellikle gençleri hedef alan bu tehditlere karşı tavizsiz bir duruş sergileneceğini vurguladı.

Toplantıda, ilgili kurum yetkilileri tarafından il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen mevcut çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılarak bilgi paylaşımında bulunuldu.

Vali Çelik yaptığı konuşmada toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu, yasadışı bahis ve sanal kumar ile mücadelenin kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon içerisinde, kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE