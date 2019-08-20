Son Dakika Haberleri: Niğde'de başına kaya parçası düşen işçi öldü
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Niğde'de başına kaya parçası düşen işçi öldü

2 saat önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir maden ocağında başına kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Niğde'de başına kaya parçası düşen işçi öldü, System.String[]
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir maden ocağında başına kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Horoz köyü Esentepe mevkisinde faaliyet gösteren bir maden ocağında patlayıcı kullanılırken kopan kaya parçaları, işçilerden Cengiz Baysu'nun (48) başına isabet etti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Baysu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ulukışla, Niğde, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:16 Kaynak: AA
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