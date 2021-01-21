Niğde'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı - Son Dakika

Niğde'deki canlı hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Aksaray ve Niğde'nin Bor ilçesindeki bazı sığırlarda şap hastalığı teşhis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı gereğince Niğde Belediyesi hayvan pazarı 27 Ocak 2021-25 Şubat 2021 tarihleri arasında faaliyetlerine ara verecektir." ifadesi kullanıldı.