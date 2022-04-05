Niğde'de emniyet teşkilatından kan bağışı - Son Dakika
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Niğde'de emniyet teşkilatından kan bağışı

05.04.2022 23:24
Niğde'de emniyet teşkilatından kan bağışı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Türk Kızılayın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, Türk Kızılay tarafından Ömer Halisdemir Meydanı'nda konuşlandırılan kan alma aracında kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kan bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde Emniyet Müdürlüğünce kan bağışında bulunduklarını söyledi.

Kampanyaya katılan emniyet personeline teşekkür eden Özdemir, "Farkındalık yaratmak ve Türk Kızılayına destek olmak amacıyla buradayız. Kampanyada bizlere de destek olan Kızılay Başkanımız Kemal Gençoğlu'na da teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Türk Kızılay Niğde Şube Başkanı Kemal Gençoğlu da kan rezervlerinin ramazan ayında azaldığını anımsattı.

Niğde halkının bu konuda duyarlı olduğunu anlatan Gençoğlu, "Polis teşkilatımızın da 177. yıl dönümünden dolayı tüm polis teşkilatımız kan verme etkinliğine katıldı. Polis arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kan rezervlerimiz bu sayede artacak." ifadelerini kullandı.

Niğde'de emniyet teşkilatından kan bağışı

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Kan Bağışı, Niğde, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de emniyet teşkilatından kan bağışı - Son Dakika


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