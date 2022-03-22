Niğde'de eski sanayideki kiracılara yeni dükkanları teslim edildi - Son Dakika

Niğde Belediyesince Ata Sanayi'de yaptırılan 93 dükkanın anahtarı, eski sanayide kiracı durumunda olan hak sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ata Sanayi'deki sosyal tesiste düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eski sanayiden taşınma konusunun 1989'da gündeme geldiğini ancak bunu kendilerinin gerçekleştirdiğini söyledi.

Daha öncesinde noter huzurunda kura çekildiğini hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bugün de anahtarları teslim etmek nasip oldu. Sanayici esnafımız adına çok güzel bir işe imza attık. Gönül isterdi ki bütün esnaflarımıza, sadece eski sanayi bünyesinde bulunan esnaflarımız değil de Ata Sanayide olan ya da şehrin herhangi bir noktasında bulunan sanayi esnafımıza iş yeri verelim. Şuan ki imkanlarla 93 kiracıyı dükkan sahibi yapabildik."

Özdemir, arsa satan değil arsa alan bir belediye haline geldiklerini vurgulayarak, Hıdırlık mevkisindeki yaklaşık 140 dönümlük arsayı Milli Emlak'tan satın alarak sanayi esnafını dükkan sahibi yapmak istediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dükkan sahiplerine anahtarları teslim edildi.