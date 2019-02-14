Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede

Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede

4 dakika önce

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede, System.String[]
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını önceden aldığı öne sürülen 3 kişi, Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları T.K., M.C. ve S.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

- Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:08 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı Son Dakika! Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]