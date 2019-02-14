Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.

ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını önceden aldığı öne sürülen 3 kişi, Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları T.K., M.C. ve S.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



- Niğde

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

15 Temmuz Köprüsü'nde Şüpheli Paket Alarmı

Son Dakika! Bayram İkramiyeleri, Evde Bakım Yardımında Gelir Şartı Hesaplamasına Dahil Edilmeyecek

Aralık'ta Cari Açık 1,4 Milyar Dolar Oldu

İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu Adayı Oldu