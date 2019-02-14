Niğde'de Fetö Şüphelisi Eski 3 Komiser Yardımcısı Adliyede
4 dakika önce
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.
ANKARA merkezli 76 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Niğde'de gözaltına alınan eski 3 komiser yardımcısı, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten komiserliğe geçiş sınavında sınav sorularını önceden aldığı öne sürülen 3 kişi, Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Kanun hükmünde kararname ile daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcıları T.K., M.C. ve S.D., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
- Niğde
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:08 Kaynak: DHA
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