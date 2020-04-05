Niğde'de güvenlik görevlisini av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

U.K, 2 Nisan'da, eşiyle aynı yurtta güvenlik görevlisi olan Serhat Açıkgöz'ü av tüfeğiyle yaralayıp kaçmış ve 4 Nisan'da Kemerhisar beldesinde saklandığı evde yakalanmıştı.

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