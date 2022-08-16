Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Dr. Sami Yağız Caddesi'nde meydana gelen olayda, valizin bir süredir kaldırımda olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekip vatandaşları alandan uzaklaştırarak caddeyi trafiğe kapattı. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile patlattı. Kontrollü patlamanın ardından incelenen valizin boş olduğu görüldü. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de şüpheli çanta alarmı - Son Dakika

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