Niğde'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Bor ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağı'nda A.Ö. yönetimindeki 06 DUT 667 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Y.E.Ö'nün kullandığı 51 ADE 472 plakalı motosiklete arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.
