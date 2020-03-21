Niğde'de koronavirüse karşı temassız geçiş sistemi geliştirildi - Son Dakika
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Niğde'de koronavirüse karşı temassız geçiş sistemi geliştirildi

6 saat önce

NİĞDE'de, Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, koronavirüse karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen 'termal kontrollü temassız geçiş sistemi' geliştirdi.

Niğde'de koronavirüse karşı temassız geçiş sistemi geliştirildi, System.String[]

NİĞDE'de, Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firma, koronavirüse karşı önlem amaçlı toplu yaşam alanlarına girişte vücut ısısını ölçen 'termal kontrollü temassız geçiş sistemi' geliştirdi. Sistem, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmanın geliştirdiği sistem, yeni tip koronavirüsün belirtilerinden olan yüksek ateşi tespit ederek, ateşi olan kişileri tedbir amaçlı karantina bölgesine giden turnikeye yönlendiriyor. Başta hastaneler olmak üzere toplu giriş çıkışların olduğu yerlere kurulabilen sistem, aynı zamanda görevlinin koluna taktığı sisteme entegre saatte uyarı gönderiyor ve yüksek ateşi olan kişinin fotoğrafını çekerek sisteme kaydediyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde denenen sistemin, ilerleyen günlerde hastanede aktif kullanımı planlanıyor. Firmanın sahibi Gülali Yıldırım, sistemi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hocaların katkılarıyla yerli yazılımcı ve donanımcılarla Niğde Teknopark'ta geliştirdiklerini söyledi.

Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından ekibiyle gece gündüz çalışarak ürünü kısa sürede geliştirdiklerini anlatan Yıldırım, sistemin vücut ısısını farklı noktalardan aldığını, en yüksek ısıyı elde edip yönlendirme yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu sistemin patent başvurularını yapıyoruz, sistem şu anda aktif çalışıyor. Bu sistem kamuya açık alanlarda girişte kullanılacak. Örneğin hastanenin girişinde. Personel dahil bütün insanların geçiş noktasında kullanacağız. Vücut ısısı 37 olan insanlar, turnikeden geçebilecek. Ancak vücut ısısı 38 ve üzerinde olan kişileri halka açık olan turnikeye değil de karantina turnikesi açılarak hastayı oraya yönlendirecek. Sistemin geçen kişi sayısını kaydedecek, şüpheli kişilerin vücut ısılarını ve fotoğrafını çekecek. Termal kamera, profesyonel kullanım gerektirmektedir. Ama bu cihazı kurduğumuz her yerde yazılımımız görevlilere yol gösteriyor. Sanal bir zekayla cihaz otomatik olarak kendisi yönlendiriyor. Maliyeti de termal kameraya göre çok düşük. Seri üretim noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yaklaşık ürün maliyetlerini çıkardık. Bir kaç partner firmayla da görüşüyoruz."

Niğde Teknopark Genel Müdürü Dr. Rifat Battaloğlu da firmanın yaklaşık bir yıldır Teknopark'ta yer aldığını aktararak, "Firmamızın daha önceki projelerde sağlık alanında başarılı yazılımları var. Koronavirüs salgını başladıktan hemen sonra hızlı bir şekilde bu projeyi geliştirmeye başladılar. Firmamız daha önceki projelerinden elde ettiği tecrübeler ile gece gündüz çalışarak projeyi bugün itibariyle tamamlandı. Proje, Teknopark projesi olarak hakem kontrolünde gerçekleşen bir projedir. Proje uygulama alanı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yazılım geliştirme olarak Teknopark'taki faaliyetlerle proje başarıya ulaştı" diye konuştu.

Hastanenin başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın da koronavirüsten dolayı özellikle hastaları doğru yönlendirmek ve hızlı tedavi imkanlarını sunup personelimizi de güven altına almak adına Teknopark firmasıyla ortak çalışma yürüttüklerini aktardı.

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Ömer Halisdemir, Termal, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:14 Kaynak: DHA

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