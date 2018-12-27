Son Dakika Haberleri: Niğde'de Okullar Tatil Edildi

Niğde'de Okullar Tatil Edildi

50 dakika önce

Niğde il genelinde okullar kar nedeniyle tatil edildi.

Niğde'de Okullar Tatil Edildi, System.String[]
Niğde il genelinde okullar kar nedeniyle tatil edildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.12.2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: İHA

Halil İbrahim Yaşar, Niğde, Güncel
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