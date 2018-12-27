Niğde'de Okullar Tatil Edildi
50 dakika önce
Niğde il genelinde okullar kar nedeniyle tatil edildi.
Niğde
il genelinde okullar kar nedeniyle tatil edildi.
Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar
, "İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27.12.2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir" dedi - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:24 Kaynak: İHA
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