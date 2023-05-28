Niğde'de kahreden bir olay yaşandı. Güllüce Köyü'nde yaşayan Recep Kahramaner (63), Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy kullandıktan sonra okuldan çıktı.
Eve dönüş yolunda fenalaşan Kahramaner, yere düştü. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kahramaner, hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de oy kullanan adam, eve dönüş yolunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika