Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi - Son Dakika

Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi

6 saat önce

Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Niğde'de, patatesli lokum ve cezerye üretildi.

Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi, System.String[]

Türkiye'nin patates ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Niğde'de, patatesli lokum ve cezerye üretildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Şinasi Özmen, okuldaki mutfakta gazetecilere yaptığı açıklamada, aşçılık programının bu yıl üniversiteye kazandırıldığını söyledi.

İlk çalışma olarak patatesli lokum ve cezerye üretmeye başladıklarını anlatan Özmen, "Niğde denilince akla ilk patates geliyor. Dolayısıyla patatesten cezerye ve lokum üretmeye başladık. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Üniversitemizin isim hakkını satın aldığı 'Nohut' markası var. Bununla lokum ve cezeryeyi ticari anlamda üretme planımız var." dedi.

Şef Mevlüt Ölmez ise kentin gastronomi alanında gelişmesi adına, patates cezeryesi ve lokumu ürettiklerini ifade etti.

Patent için başvuru yapıldı

Cezerye ve lokumun çok beğenildiğini dile getiren Ölmez, şunları kaydetti:

"Patates cezeryesi ve lokumunu, nişasta ve Hindistan cevizi, pudra şekeri, susam ya da haşhaşla servis edilebilir hale getirdik. İnsanların aklında 'sebzeden tatlı mı olurmuş' algısı vardı ama sonuç muazzam. Tek amacımız, Niğde mutfağını ve gastronomisini geliştirmek. Elma ile ilgili de çalışmalarımız olacak. Bunlar evde herkesin bulabileceği malzemeler. Katkı maddesi içermeyen patatesli cezerye ve lokumu ev hanımları evlerinde rahatlıkla yapabilirler. Patent başvurusunda bulunduk. Bu konu hakkında bir de bildiri hazırladık, önümüzdeki günlerde yayınlanacak."

Türkiye, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Niğde'de İran'dan kaçak gelen 2 göçmen koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü Niğde'de koronavirüs şüphesi Her yerde aranan kayıp 3 liseli kız, İzmir'de bulundu

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:31:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de patatesli lokum ve cezerye üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]