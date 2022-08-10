Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 127,46 uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Niğde 'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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