Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

10.08.2022 22:13
Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Niğde'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 127,46 uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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